RUMO AO BRASIL

Ancelotti se emociona em despedida do Real Madrid: 'Foi uma honra fazer parte desta família'

Técnico italiano agora assume a Seleção Brasileira

Publicado em 24 de maio de 2025 às 16:36

Ancelotti durante despedida no Santiago Bernabeu, em Madri Crédito: Reprodução/X/Real Madrid

Não faltou emoção no adeus do técnico Carlo Ancelotti ao Real Madrid. O treinador italiano se emocionou e levou às lágrimas os torcedores presentes no estádio Santiago Bernabéu após a vitória do time da casa por 2 a 0 sobre a Real Sociedad. Nesta segunda-feira, ele assumirá o comando da seleção brasileira. >

Com os olhos marejados, Ancelotti acompanhou a exibição de um vídeo nos telões do Santiago Bernabéu ao lado de seus jogadores, de 73 mil torcedores que permaneceram no estádio após a partida e de 165 mil fãs que assistiam às homenagens com exclusividade no canal oficial do clube no YouTube.>

O técnico se recolheu ao fundo do banco de reservas ao menos duas vezes para secar as lágrimas com um lenço enquanto via momentos especiais ao lado de Cristiano Ronaldo, Modric e Vinícius Júnior, entre outros, e que lhe renderam 15 troféus em seis temporadas no clube da capital espanhola, incluindo três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e dois títulos nacionais.>

"Não pensem que é fácil falar hoje. Foi uma honra, um prazer treinar este clube. Antes de mais nada, quero agradecer ao meu querido presidente, Florentino (Pérez). Foi fantástico, obrigado por estes momentos", discursou o técnico no meio do campo, após ser ovacionado pelos presentes aos gritos de "Carletto".>

"Foi extraordinário vivenciar isso com vocês, foi uma história inesquecível, porque ninguém pode esquecer os três gols do Karim (Benzema) contra o PSG, os dois do Rodrygo contra o City, nem a assistência do Luka (Modric). E ninguém pode esquecer os dois gols do Joselu. E eu também não posso esquecer todos os dias que passei aqui. E termino com o 'Hala Madrid' e nada mais. Amo muito a todos", acrescentou.>

O técnico também foi carregado pelos jogadores e jogado para o alto, assim como Luka Modric, que também recebeu homenagens na presença da família e do amigo e ex-companheiro Toni Kroos, após 13 anos e 28 títulos conquistados pelo Real Madrid. Lucas Vázquez, por sua vez, teve uma despedida bem mais discreta.>

"Não podemos esquecer nada do que aconteceu, e saio com isso, com o carinho da torcida, o orgulho de ter comandado um grande clube por muito tempo. O Real Madrid é um lar, uma família. É o dia da maior emoção. Quando você ganha um título da Liga dos Campeões, você não sente esse tipo de emoção", comentou Ancelotti à Real Madrid TV.>