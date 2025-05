RUMO AO BRASIL

Real Madrid oficializa saída de Ancelotti e treinador faz carta de despedida: 'Vínculo eterno'

Treinador italiano assume comando da seleção brasileira na próxima segunda-feira (26)

Larissa Almeida

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:01

Ancelotti encerra segunda passagem pelo Real Madrid neste sábado (24) Crédito: Real Madrid/Divulgação

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (23), a saída de Carlo Ancelotti do comando de técnico do clube. Por meio de nota, time espanhol divulgou um comunicado expressando gratidão e relembrando as vitórias do técnico italiano, que vai assumir a seleção brasileira a partir de segunda-feira (26). >

"Nosso clube gostaria de expressar sua gratidão e carinho a uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Carlo Ancelotti liderou nossa equipe por um dos períodos de maior sucesso em nossos 123 anos de história e se tornou o treinador com mais títulos em nossa história. No total, foram 15 títulos nas seis temporadas em que esteve no nosso clube", escreveu o Real Madrid.>

Ancelotti encerra a segunda passagem pelo time espanhol, onde trabalhava desde 2021. Em aproximadamente quatro anos, ele levou o time até a conquista de duas Champions Legais, duas LaLiga, duas Supercopa da Uega, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.>

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que Ancelotti fará sempre parta da grande família do clube. "Estamos orgulhosos de ter tido um treinador que nos ajudou a alcançar tanto sucesso e que também representou os valores do nosso clube de forma exemplar", disse em comunicado.>

O italiano, que ainda vai liderar os jogadores na última rodada da LaLiga, contra o Real Sociedade, no sábado (24), terá uma despedida e homenagem no Santiago Bernabéu. Ele, no entanto, publicou uma carta de despedida desde esta sexta-feira.>

"O que conseguimos juntos ficará para sempre na memória dos torcedores do Real Madrid, não apenas pelos triunfos, mas pela forma como os alcançamos. As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol. [...] Agora começa uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno", afirmou em publicação.

Hoy separamos de nuevo nuestros caminos. Hoy de nuevo me llevo en el corazón cada momento vivido en esta maravillosa segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Han sido años inolvidables, un viaje increíble lleno de emociones, títulos y, sobre todo, del orgullo de representar… pic.twitter.com/f2vmc3yEoJ — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 23, 2025

Ainda neste final de semana, Carlo Ancelotti deve embarcar rumo ao Brasil, uma vez que deve convocar a seleção brasileira para as próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na próxima segunda-feira (26), às 15h, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.>