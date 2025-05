NOVO CHEFE

Saiba como vai ser o 'megaevento' para a apresentação de Ancelotti na Seleção Brasileira

Treinador italiano fará sua primeira convocação à frente do Brasil na próxima segunda-feira (26)

A apresentação vai acontecer no salão principal do Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca. A sede da entidade não foi escolhida pela estrutura não ser suficiente para o evento, que será dividido em três partes: apresentação do treinador, convocação da seleção e entrevista coletiva. As informações foram divulgadas na coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.>