AZAR

Atacante brasileiro se machuca e está fora da primeira convocação de Ancelotti

A tendência é de que Endrick também fique fora do novo Mundial de Clubes

O atacante Endrick foi diagnosticado com uma lesão no tendão da perna direita, informou o Real Madrid nesta quarta-feira. Com o problema físico, o jogador vai perder a próxima convocação da seleção brasileira e deve ficar fora do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.>