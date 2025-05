CONFIRMADO

Conmebol anuncia final única da Sul-Americana na Bolívia

A tendência é de que a partida ocorra no Ramón Tahuichi Aguilera, casa do Blooming e do Oriente Petrolero

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 18:57

Troféu da Copa Sul-Americana Crédito: Staff Images/Conmebol

Santa Cruz de la Sierra vai receber a final da Copa Sul-Americana de 2025. A decisão foi anunciada pela Conmebol nesta terça-feira (20), com data prevista para 22 de novembro, uma semana antes da decisão da Libertadores. A Bolívia receberá uma final única pela primeira vez desde que a entidade adotou o modelo. >

¡Rumbo a #LaGranConquista! Santa Cruz de la Sierra recibirá la final de la CONMEBOL @Sudamericana 2025.



Bolivia será anfitrión en el año en que celebra su Bicentenario y el Centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pic.twitter.com/Txas5UDS85 — Alejandro Domínguez (@agdws) May 20, 2025