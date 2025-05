PREPARA O BOLSO

Saiba quanto o Bahia pode ganhar se passar de fase na Copa do Brasil

Esquadrão enfrenta o Paysandu, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (21)

A terceira fase da Copa do Brasil 2025 volta a ser disputada nesta semana e o Bahia recebe o Paysandu nesta quarta-feira (21), na Arena Fonte Nova, após vencer o Papão por 1x0 no jogo de ida. Caso vença ou segure a vantagem e passe de fase, os tricolores receberão uma quantia milionária oferecida pela CBF.>

Cada equipe que chegou à terceira fase já garantiu R$ 2,3 milhões apenas pela participação. No entanto, quem avançar para as oitavas de final vai engordar ainda mais os cofres, com um bônus de R$ 3,6 milhões. Ao todo, o valor por disputar e passar de fase chega a quase R$ 6 milhões. Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:>