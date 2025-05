MARATONA

Ceni projeta sequência de jogos do Bahia antes de pausa no calendário: "Evitar lesões com esse número de jogos é impossível"

Tricolor terá uma sequência de sete jogos em 25 dias até o inicio de junho

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de maio de 2025 às 05:00

Rogério Ceni Crédito: Catarina Brandão/ E.C Bahia

Após vencer o Ba-Vi do último domingo por 2x1, o Bahia se prepara uma maratona nas próximas semanas. O tricolor terá uma sequência de sete jogos em 25 dias até a pausa no calendário para o Mundial de Clubes da Fifa, em junho. As partidas são válidas pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Nordeste. >

Somando todas as competições na temporada, o Esquadrão acumula 37 jogos em 2025, sendo o time da Série A que mais entrou em campo. O alto número de jogos também resultou em 14 lesões no elenco azul, vermelho e branco. No clássico, a equipe não contou com o lateral direito Santi Arias, o zagueiro Kanu, o volante Rezende e o atacante Ademir. >

Na coletiva após o duelo, o técnico Rogério Ceni comentou sobre as baixas e a gestão do elenco no ano. “Evitar lesões com essa quantidade de jogos é praticamente impossível. Temos que tentar minimizar. Tivemos cinco ou seis jogadores fora e uma lesão chama a outra. Machuca o lateral, temos que começar a repetir o outro da mesma posição e o que acontece? Ele se machuca”, disse. >

“Estamos tentando recuperar. Ademir e Arias estão em fase final de recuperação e Gilberto voltou. Uma pena que eles devam voltar em uma época que não tenha muitos jogos onde eu possa utilizá-los, o que acaba pesando para outros jogadores. Estamos tentando, sempre que podemos equilibramos os minutos e temos tentado manter todos saudáveis para que estejam prontos para jogar”, completou o treinador. >

Sequência>

O primeiro jogo acontece amanhã, quando a equipe recebe o Paysandu, às 19h30, no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na sequência, a equipe viaja para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio no domingo, pela 10ª rodada do Brasileirão, e o Internacional, em duelo decisivo pela Libertadores, na próxima quarta (28). Três dias depois, o Esquadrão encara o São Paulo na Arena Fonte Nova. >

A sequência encerra no início de junho, quando a equipe jogará as partidas atrasadas da Copa do Nordeste contra o Confiança, em Aracaju, no dia 4, e o Naútico, em casa, no dia 7. No dia 12 de junho, a equipe vai até Bragança Paulista, onde mede forças com o Red Bull Bragantino, antes da pausa de um mês para o mundial. >

“A motivação tem que existir independente do resultado, mas psicologicamente é muito favorável vencer o clássico e dar sequência. Temos um mata-mata na quarta-feira, onde precisamos nos entregar totalmente. Lá foi 1x0, mas o Paysandu foi bem e teve chances de marcar. Temos que levar o jogo a sério, porque precisamos nos manter na competição. É importante para o clube economicamente e, mesmo com acúmulo de datas, nos dá a tranquilidade de ter mais jogos na volta da parada”, comentou Ceni. >