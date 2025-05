DUPLA BA-VI DE OLHO

Saiba quando será o sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana

Bahia e Vitória ainda brigam para continuar nas duas competições internacionais

A Conmebol definiu a data para o sorteio das partidas válidas pela fase de oitavas de final da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. A entidade que comanda o futebol da América do Sul vai realizar o evento no dia 2 de junho em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, a partir das 12h (horário de Brasília).>