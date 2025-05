PREMIER LEAGUE

Crystal Palace x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo acontece no Selhurst Park, em Londres

Crystal Palace e Wolverhampton se enfrentam nesta terça-feira (20) em partida válida pela 37ª rodada da Premier League 2024/2025. O duelo acontece no Selhurst Park, em Londres, e promete movimentar a reta final do Campeonato Inglês. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Crystal Palace x Wolverhampton ao vivo

Crystal Palace

O time londrino chega à penúltima rodada da Premier League com o objetivo de consolidar sua permanência na elite e manter a boa fase sob o comando de Oliver Glasner. Com nomes como Eberechi Eze e Jean Mateta, o Palace aposta na força do elenco para encerrar a temporada com dignidade diante de sua torcida.>