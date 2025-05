PREMIER LEAGUE

Manchester City x Bournemouth: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto acontece no Etihad Stadium, em Manchester

Manchester City e Bournemouth se enfrentam nesta terça-feira (20) em partida válida pela 37ª rodada da Premier League 2024/2025. O confronto acontece no Etihad Stadium, em Manchester, e pode ser decisivo na briga do City pelo título. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>