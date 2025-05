SÓ GRINGOS

Comissão técnica de Ancelotti na Seleção não contará com nenhum brasileiro

O técnico italiano contará apenas com o apoio de seus assistentes, apesar de tentativas de incluir brasileiros na equipe

Segundo informações do O Globo, a comissão de Ancelotti será composta pelo seu filho Davide, o genro Beniamino Fulco, os italianos Francesco Mauri e Simone Montanaro e o Inglês Paul Clement. >

A ideia de incluir ex-jogadores campeões do mundo na comissão técnica da Seleção Brasileira vinha ganhando força. No entanto, Carlo Ancelotti optou por manter, pelo menos neste primeiro momento, a estrutura profissional já existente na CBF. >

Essa movimentação por nomes com histórico na seleção teve início ainda na gestão de Ednaldo Rodrigues, presidente afastado, responsável pela contratação de Ancelotti. Com a intervenção judicial e a nomeação de Fernando Sarney como presidente interino, houve manifestações públicas de alguns campeões mundiais com a Seleção demonstrando interesse em trabalhar na CBF. >