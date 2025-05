BRASILEIRÃO

Com retornos e improviso na lateral, o Vitória está escalado para encarar o Santos

O Leão encara o peixe às 18h30, no Barradão, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão

O Vitória contará com o retorno de dois titulares ao time titular para encarar o Santos neste domingo (25), às 18h30, no Barradão, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Após cumprir suspensão na rodada passada, Matheuzinho volta a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini e vai direto para o time titular. Além do meia, o zagueiro Zé Marcos, recuperado de lesão, também retorna aos 11 iniciais. >