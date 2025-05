BRASILEIRÂO

Vitória x Santos: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 10ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 18:00

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O duelo opõe duas das piores campanhas da competição até aqui, com ambos os times tentando sair da zona de crise. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vitória x Santos ao vivo

A partida entre Vitória e Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). >

Vitória

O time baiano inicia a rodada na 16ª colocação, com 9 pontos, fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols superior ao do Grêmio. O técnico Thiago Carpini não contará com o volante Pepê, suspenso, mas terá o retorno do meia Matheuzinho. >

Santos

Vice-lanterna do campeonato, o Santos soma apenas 5 pontos e vive má fase, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O técnico Cléber Xavier ainda busca sua primeira vitória no comando da equipe. O lateral Escobar está suspenso, e há expectativa para o retorno de Neymar ao time titular ao lado de Guilherme. >

Prováveis escalações de Vitória x Santos

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo. >

Técnico: Thiago Carpini>

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Neymar e Guilherme; Tiquinho Soares.>

Técnico: Cléber Xavier>

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Santos >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 10ª>

Data: Domingo, 25 de maio de 2025>

Horário: 18h30 (de Brasília)>

Local: Barradão, Salvador - BA>