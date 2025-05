LEÃO FOCADO

Vitória recebe o Santos no Barradão para voltar a vencer no Brasileirão

Confronto contra os paulistas ocorre neste domingo (25), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de maio de 2025 às 05:00

Vitória recebe o Santos neste domingo (25) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após perder o clássico Ba-Vi mesmo com um jogador a mais em boa parte do tempo, o Vitória teve sua segunda semana livre na temporada para ajustar os erros e se preparar para receber o Santos neste domingo (25). A partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h30, no Barradão. Com ambos na parte de baixo da tabela, as duas equipes entram em campo com o objetivo de brigar contra o rebaixamento.>

Nem um terço do Brasileirão foi disputado, mas Vitória e Santos já aparecem entre os cinco times com as menores pontuações da competição. Enquanto o Leão está em 16º, com nove pontos, a equipe paulista ocupa a vice-lanterna da Série A, com apenas cinco pontos somados. Caso os baianos não vençam no Barradão, o clube vai terminar a 10ª rodada com a mesma quantidade de pontos que tinha na temporada passada.>

Levando em consideração a campanha de cada equipe até aqui, o elenco comandado por Thiago Carpini representa o terceiro pior mandante da competição, com apenas sete pontos somados até a atual rodada. Por outro lado, o Santos divide o posto de pior visitante com Vasco e Juventude. Nenhum dos três times somaram pontos fora de casa na Série A.>

Ambos os clubes chegam ao confronto de derrotas importantes. Os rubro-negros foram derrotados pelo Bahia no último final de semana, perdendo a chance de se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Peixe foi eliminado da Copa do Brasil após ser superado pelo CRB nos pênaltis. A partida marcou o retorno de Neymar aos gramados. A tendência, inclusive, é de que o jogador ganhe mais minutagem no Barradão.>

Responsável por marcar três gols nos últimos dois jogos que esteve em campo, o centroavante Renato Kayzer tietou o astro brasileiro, mas deixou claro que a comissão técnica já está se preparando para anular o time adversário.>

“Neymar é um craque, todo mundo sabe. É o jogador que tem que ter uma atenção triplicada. O professor [Carpini] já está estudando a equipe deles e vai começar a passar algumas coisas para nós. Vamos tentar fazer um grande jogo dentro de casa”, disse o atacante.>