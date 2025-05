RECORDE

Ex-Vitória atinge quarta maior sequência sem sofrer gol na história do futebol mundial

Aos 41 anos, Felipe alcançou o feito defendendo o Differfange 03, clube de Luxemburgo

Formado nas categorias de base do Vitória , o goleiro Felipe entrou para a história aos 41 anos ao atingir a quarta maior sequência sem sofrer gol na história do futebol mundial. O feito foi alcançado defendendo o Differfange 03, clube de Luxemburgo, pequeno país da Europa. >

Pelo time europeu, Felipe alcançou a marca de 16 jogos seguidos sem sofrer gols, o que equivale a 1.561 minutos sem ter as redes vazadas. No último dia 18, o Differdange empatou em 1 a 1 com o Racing, pela 29ª rodada da primeira divisão luxemburguesa. Ao todo, Felipe ficou 1 minutos sem sofrer gol.>