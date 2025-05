MESSI, VINI E CARLINHOS

Fifa comete gafe ao usar foto de atacante do Vitória em anúncio de evento

Emprestado ao Leão até o final do ano pelo Flamengo, centroavante não irá disputar o Mundial de Clubes, tema do evento

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 20:34

Evento da FIFA colocou o atacante do Vitória Carlinhos com a camisa do Flamengo em arte promocional Crédito: Divulgação/FIFA

A FIFA cometeu uma gafe ao anunciar a programação de verão do próprio museu com a foto de Carlinhos, do Vitória, com a camisa do Flamengo na arte de ilustração. Emprestado pelo rubro-negro carioca ao Leão, o jogador aparece ao lado de Lionel Messi e Vini Jr. com um uniforme antigo do Urubu. O centroavante não irá disputar o Mundial de Clubes, tema do evento, pelos cariocas.>

A fase pode até não ser das melhores, mas o fato é que o atacante Carlinhos ainda atua sob o brasão do Vitória. O centroavante deixou o Flamengo após a disputa do Campeonato Carioca, e seguiu para a Toca do Leão, onde está emprestado até dezembro de 2025. Com a camisa do clube de Salvador, já são 19 jogos disputados e quatro gols marcados.>

O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, mas pode não retornar ao clube caso o Vitória acione a cláusula de compra, avaliada em R$ 4,5 milhões. A tendência, no entanto, é de que a diretoria baiana não compre o jogador. Atualmente, o centroavante é reserva para o técnico Thiago Carpini.>