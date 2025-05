ANÁLISE CERTEIRA

Pai de goleiro que pegou pênaltis contra Internacional previu cavadinha de Alan Patrick; ouça áudio

Rayr Miller foi destaque do Maracanã nos confrontos contra a equipe gaúcha na Copa do Brasil



Alan Pinheiro

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 23 de maio de 2025 às 14:00

Rayr Miller foi destaque nos confrontos contra o Internacional, pela Copa do Brasil Crédito: Reprodução/Redes sociais

Derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, na noite dessa quinta-feira, 22, o Maracanã foi eliminado da Copa do Brasil. O goleiro Rayr Miller foi novamente o destaque do time metropolitano ao defender dois pênaltis do Colorado e impedir que a equipe cearense fosse derrotada por um placar maior. >

Ao fim do primeiro tempo, no primeiro pênalti marcado para o Internacional, Alan Patrick fez uma cobrança de cavadinha, mas viu a bola parar na sólida defesa de Rayr Miller. No intervalo do jogo, em entrevista ao Premiere, o arqueiro revelou que seu pai havia o aconselhado sobre a cobrança de Alan Patrick antes do jogo.>

Sobre o pênalti, por incrível que pareça, o meu pai me falou que ia ter um pênalti hoje, o Alan Patrick ia dar cavadinha, e eu ia defender o pênalti. Então, agradecer a Deus e agradecer ao meu pai. Eu não consigo acreditar ainda. Pai, te amo Rayr Miller Goleiro do Maracanã

No segundo tempo, quando o Internacional já tinha a vantagem de 1 a 0 no placar, outra penalidade foi marcada para o time gaúcho. Na cobrança, Wesley chutou bem, mas a bola novamente parou em Rayr Miller.>

Entretanto, aos 73 minutos da partida, Wesley marcou o segundo gol do Colorado de cobertura, em jogada individual. Minutos depois, Óscar Romero ampliou o placar no Orlando Scarpelli para sacramentar a classificação do Internacional.>