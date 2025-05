MULHERES DE AÇO

Bahia supera Sport no Brasileirão feminino e entra na zona de classificação

Os gols foram marcados por Cassia e Wendy, um em cada tempo

As Mulheres de Aço venceram o Sport por 2x0 nesta quinta-feira (22), no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, pela 12° rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Cassia e Wendy, um em cada tempo. >