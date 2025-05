CHAVE VIRADA

Everton Ribeiro enaltece elenco do Bahia e projeta sequência: 'Vamos buscar o objetivo'

Contra o Paysandu, meia iniciou no banco de reservas e entrou durante o segundo tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2025 às 22:32

Everton Ribeiro enalteceu a força do elenco do Bahia Crédito: Reprodução/Prime Vídeo

O Bahia se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025 após golear o Paysandu por 4x0, no jogo de volta da competição nacional. A partida, realizada na Arena Fonte Nova, contou com uma escalação titular formada por jogadores, majoritariamente, reservas. Entrando somente na segunda etapa, Everton Ribeiro comemorou o triunfo e enalteceu o elenco do Esquadrão.>

Era importante hoje confirmar essa classificação, ainda mais do jeito que foi. Todos que entraram deram conta do recado e mostraram que o nosso elenco está preparado e querendo cada vez mais Everton Ribeiro Jogador do Bahia

Após a classificação, o Bahia agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O time viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio no próximo domingo (25). A partida, válida pela 10ª rodada da competição, começa às 11h, na Arena do Grêmio. Depois, o Tricolor enfrenta o Internacional, pela Copa Libertadores. A partida acontece na próxima quarta-feira (28), a partir das 19h, no Beira-Rio.>