TRICOLORES EM FESTA

Bahia domina, goleia Paysandu e avança na Copa do Brasil

Os gols do Esquadrão foram marcados por Michel Araújo, Willian José, duas vezes, e Rodrigo Nestor

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2025 às 21:23

Com gol de Michel Araújo, Bahia domina Paysandu e avança na Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está classificado para as oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025. A conquista foi confirmada na noite desta quarta-feira (21), quando os comandados de Rogério Ceni receberam o Paysandu, pelo jogo de volta da competição nacional, e confirmaram o favoritismo ao vencer o Papão por 4x0 na Arena Fonte Nova. Os gols do Esquadrão foram marcados por Michel Araújo, Willian José, duas vezes, e Rodrigo Nestor.>

Na partida de ida, Cauly converteu o pênalti que resultou no único gol do confronto. A vantagem de um gol gerou ainda mais tranquilidade para os tricolores jogarem o segundo compromisso. Antes do relógio marcar cinco minutos, Michel Araújo balançou as redes pelo segundo jogo seguido. Mais tarde, ainda na primeira etapa, foi Willian José fez dois. No segundo tempo, Rodrigo Nestor deu números finais ao jogo.>

Após a classificação, o Bahia agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O time viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio no próximo domingo (25). A partida, válida pela 10ª rodada da competição, começa às 11h, na Arena do Grêmio.>

O JOGO>

Com uma vantagem construída na partida de ida, o torcedor tricolor foi à Fonte Nova com muita expectativa de sair comemorando, principalmente pela moral ganhada após vencer o clássico Ba-Vi. Quando o apito marcou o início do jogo, nem o mais otimista estava esperando um gol logo no primeiro ataque.>

Aos dois minutos, após jogada trabalhada, Kayky tabelou pelo lado direito com Jean Lucas, foi até a linha de fundo e tocou para Willian José. O camisa 12 não conseguiu chegar na bola, que sobrou para o uruguaio Michel Araújo dominar na marca do pênalti e finalizar em direção ao fundo das redes, abrindo o placar para o Bahia. >

Após o gol, o Esquadrão seguiu pressionando o Papão, mas não teve a mesma eficiência para ampliar a vantagem no marcador. Os avanços aconteceram a partir de triangulações rápidas entre os homens de frente, com apoio dos volantes para aumentar as opções de passe. >

De início, o volante Erick havia sido escalado para iniciar jogando na lateral direita. O volante, no entanto, sentiu um incômodo na coxa direita durante o aquecimento e foi substituído pelo zagueiro Ramos Mingo. Quem assumiu a função foi o zagueiro Fredi, enquanto o argentino formou dupla de zaga com Gabriel Xavier.>

Defensivamente, o Bahia pouco sofreu. Apesar do Paysandu conseguir construir jogadas em contra-ataques, as descidas não ofereciam perigo real de gol aos mandantes. Aos 31 minutos, em um momento morno do confronto, os tricolores mostraram novamente sua letalidade ofensiva. A tabela do primeiro gol entre Jean Lucas e Kayky se repetiu. Desta vez, no entanto, Willian José estava bem posicionado para balançar as redes.>

O camisa 12 ainda encontrou tempo para fazer o seu segundo na partida. Aos 46 minutos, Jean Lucas recebeu dentro da área e emendou o chute, que desviou na marcação adversária e sobrou para o centroavante. De frente para o gol, o atacante mostrou tranquilidade ao deslocar o goleiro com uma cavadinha.>

O segundo tempo teve um controle ainda maior do Bahia, que passou a valorizar a posse de bolar e circular o jogo. A intenção foi preservar os jogadores para a sequência de jogos da equipe, o que foi reforçado pelas substituições de Rogério Ceni. O comandante tirou titulares de campo para dar minutagem a outros jogadores, como Kauã Davi, Tiago e Ruan Pablo.>

Neste ritmo de partida controlada, Rodrigo Nestor resolveu arriscar de fora da área. Para a felicidade do meia, a bola forte cruzada entrou no cantinho do gol defendido por Matheus Nogueira. O tento anotado transformou o domínio tricolor em goleada. Após o quarto gol, o Esquadrão diminuiu o ritmo e o Paysandu aumentou a frequência de ataques no confronto, parando nas defesas de Marcos Felipe. No entanto, qualquer esforço não foi o suficiente para impedir o Bahia de avançar na Copa do Brasil.>

FICHA TÉCNICA

Bahia 4 x 0 Paysandu - Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil>

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Fredi, Ramos Mingo (Kauã Davi) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro) e Michel Araújo (Ruan Pablo); Kaiky (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.>

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Nicolas), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela (Lucca Carvalho) e Matheus Vargas (Eliel); Bryan (Cavalleri), Reverson e Jorge Benítez (Marcelinho). Técnico: Luizinho Lopes.>

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;>

Gols: Michel Araújo (2') e Willian José (31' e 46'), no primeiro tempo; Rodrigo Nestor (20'), no segundo tempo>

Cartões amarelos: Gabriel Xavier, Acevedo (Bahia); Leandro Vilela (Paysandu);>

Público: 30.403 pagantes;>

Renda: R$ 753.313,00;>

Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (Trio de São Paulo);>