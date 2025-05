VALE VAGA

Bahia tem vários tabus a seu favor para conseguir classificação na Copa do Brasil

O Esquadrão encara o Paysandu hoje, na Fonte Nova, às 19h30, buscando avançar às oitavas de final.

P Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2025 às 05:00

Equipe finalizou a preparação para a partida ontem, na Cidade Tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em vantagem e com uma série de tabus a seu favor, o Bahia recebe o Paysandu nesta quarta-feira (19), às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a partida de ida no Mangueirão por 1 a 0, com gol de Cauly, e tem tudo para confirmar a classificação às oitavas de final, diante de sua torcida. >

Com o triunfo no Pará, o Esquadrão joga por um simples empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma derrota por dois ou mais gols elimina a equipe comandada por Rogério Ceni.>

Para que essa eliminação ocorra, no entanto, um feito raro precisa acontecer: o Paysandu vencer o Bahia em Salvador, algo que não ocorre há 43 anos. A única vitória do Papão como visitante contra o Tricolor foi em 1982, quando fez 3 a 2 na Fonte Nova, pela segunda fase da Taça de Ouro do Campeonato Brasileiro.>

Tirando este confronto, a equipe baiana mantém ampla supremacia em casa diante dos paraenses. Foram mais 12 confrontos em Salvador, com nove vitórias do Bahia e três empates. O último encontro aconteceu em 2016, pela Série B, e terminou com goleada tricolor por 3 a 0, com gols de Danilo Pires, Hernane Brocador e Régis.>

Além do histórico favorável como mandante, o Bahia também conta com um retrospecto invicto em situações semelhantes na Copa do Brasil: nunca foi eliminado após vencer o jogo de ida como visitante. Esse cenário se repetiu oito vezes na história do clube no torneio, sempre com classificação garantida. >

A vez em que o Bahia esteve mais perto de ser eliminado após vencer o jogo de ida fora de casa foi em 2007. Na ocasião, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Tricolor derrotou o Itabaiana por 2 a 1, em Sergipe, mas perdeu por 1 a 0 no duelo de volta, em Salvador. Ainda assim, garantiu a classificação graças à antiga regra do gol qualificado, então vigente na competição.>

Diante de um cenário tão favorável, a tendência é que Rogério Ceni poupe alguns titulares, considerando a maratona de jogos enfrentada. O Bahia é o clube da Série A que mais atuou em 2024, com 37 partidas disputadas, e ainda não teve uma semana livre desde o início da temporada. >

Quem deve tirar proveito do rodízio e receber uma chance no time titular é Michel Araujo, heroi do triunfo por 2 a 1, contra o Vitória, no último fim de semana. Ciente da importância de mostrar serviço entre os 11 iniciais, o camisa 15 Tricolor encara a partida com muita seriedade, apesar da boa vantagem que a equipe tem. >