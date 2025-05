COPA DO BRASIL

Bahia x Paysandu: onde assistir, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta da 3ª fase Copa do Brasil, a partida acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h30

Bahia e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (21 de maio), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bahia x Paysandu ao vivo

Bahia

O Bahia venceu o jogo de ida, no Mangueirão, por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final. O time comandado por Rogério Ceni chega embalado pela vitória no clássico Ba-Vi, no último domingo, e vive bom momento na temporada, conciliando Copa do Brasil, Série A e Libertadores. Com uma maratona de jogos, é possível que alguns titulares sejam poupados. O lateral Santiago Arias segue em transição, enquanto Ademir, Kanu e Rezende são desfalques. >