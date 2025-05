VALE VAGA

Com Jean Lucas titular, Bahia está escalado para enfrentar o Paysandu

Equipes se enfrentam às 19h30, na Arena Fonte Nova

Bahia e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (21 de maio), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Tricolor divulgou sua escalação para o confronto com o volante Jean Lucas, expulso no último Ba-Vi com um minuto em campo, como titular.>