TRIUNFO IMPORTANTE

Assista aos gols de Bahia 4 x 0 Paysandu pela Copa do Brasil

Os gols do Esquadrão foram marcados por Michel Araújo, Willian José, duas vezes, e Rodrigo Nestor

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2025 às 21:45

Willian José marcou dois gols contra o Paysandu Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está classificado para as oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025. A conquista foi confirmada na noite desta quarta-feira (21), quando os comandados de Rogério Ceni receberam o Paysandu, pelo jogo de volta da competição nacional, e confirmaram o favoritismo ao vencer o Papão por 4x0 na Arena Fonte Nova. Os gols do Esquadrão foram marcados por Michel Araújo, Willian José, duas vezes, e Rodrigo Nestor. >

Na partida de ida, Cauly converteu o pênalti que resultou no único gol do confronto. A vantagem de um gol gerou ainda mais tranquilidade para os tricolores jogarem o segundo compromisso. Antes do relógio marcar cinco minutos, Michel Araújo balançou as redes pelo segundo jogo seguido. Mais tarde, ainda na primeira etapa, foi Willian José fez dois. No segundo tempo, Rodrigo Nestor deu números finais ao jogo.>

Após a classificação, o Bahia agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O time viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio no próximo domingo (25). A partida, válida pela 10ª rodada da competição, começa às 11h, na Arena do Grêmio. Assista aos gols abaixo.>

Assista aos gols de Bahia x Paysandu:

Michel Araújo>

DE PÉ EM PÉ



Michel Araújo faz o primeiro do Bahia na partida!



pic.twitter.com/xnoF20LM2o — DataFut (@DataFutebol) May 21, 2025

Willian José>

Willian José (2º gol)>