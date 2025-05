PERMANÊNCIA INCERTA

Sem jogar desde março, Carpini indica saída de Gabriel do Vitória: 'A gente não vai se opor'

Goleiro não entra em campo desde a partida contra o Juventude, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de maio de 2025 às 19:35

Gabriel Vasconcelos pode deixar o Vitória na próxima janela de transferências Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A abertura da próxima janela de transferências vai contar com chegadas e saídas no Vitória. Um dos jogadores que pode estar vivendo seus últimos dias na Toca do Leão é o goleiro Gabriel Vasconcelos. Durante entrevista coletiva concedida após a derrota para o Santos, o treinador Thiago Carpini indicou a saída do jogador no meio do ano.>

"Sobre o Gabriel, é a mesma resposta da última vez, a gente precisa respeitar os processos. Todo atleta quer jogar, na linha a rotatividade é grande, no gol roda menos. O Arcanjo tem uma segurança, passa uma confiança, conquistou um espaço. Qualquer goleiro que chegar ao Vitória vai encontrar essa concorrência muito grande. O Gabriel teve oportunidades, mas para mim o Arcanjo está na frente", disse. >

É natural que os atletas queiram jogar, que pensem na carreira. E a gente não vai se opor a isso. Acredito que o desfecho seja esse. Até porque ele tem um contrato mais longo e é um ativo do clube, então precisa estar jogando Thiago Carpini Treinador do Vitória

Com baixa minutagem na equipe, o jogador interessa ao Lecce, da Itália, e ao Juventude, rival do Rubro-negro no Campeonato Brasileiro. As informações foram divulgadas pelo jornalista Felipe Silva, do UOL. Os dois interessados são ex-equipes do jogador.>

Na temporada passada, Gabriel foi o goleiro titular da campanha de permanência do Juventude na primeira divisão, com 46 jogos disputados em 2024. Já o Lecce foi o último time do jogador na Europa antes de voltar ao Brasil. Pelo clube italiano, foram 108 jogos e uma assistência em três temporadas.>