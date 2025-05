VAI SAIR?

Clube italiano demonstra interesse em contratar goleiro do Vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 20:00

Gabriel Vasconcelos pode deixar o Vitória na próxima janela de transferências Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A abertura da próxima janela de transferências vai contar com chegadas e saídas no Vitória. Um dos jogadores que pode estar vivendo seus últimos dias na Toca do Leão é o goleiro Gabriel Vasconcelos. Com baixa minutagem na equipe, o jogador interessa ao Lecce, da Itália, e ao Juventude, rival do Rubro-negro no Campeonato Brasileiro. As informações foram divulgadas pelo jornalista Felipe Silva, do UOL.>

Os dois interessados são ex-equipes do jogador. Na temporada passada, Gabriel foi o goleiro titular da campanha de permanência do Juventude na primeira divisão, com 46 jogos disputados em 2024. Já o Lecce foi o último time do jogador na Europa antes de voltar ao Brasil. Pelo clube italiano, foram 108 jogos e uma assistência em três temporadas. >

Contratado para fazer sombra à Lucas Arcanjo no gol rubro-negro, Gabriel não conseguiu superar o goleiro titular. Com sua minutagem prejudicada por uma lesão na temporada, o jogador só foi escalado em seis jogos. O último deles na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, ainda em março. O período machucado, inclusive, colocou o atleta em um momento de disputar posição pela vaga no banco, como pontuado por Carpini. >

“Eu preciso tentar ser justo e coerente com todos. Todos os atletas que estão aqui jogaram, todos tiveram oportunidade mais de uma vez, começando, entrando, jogando mais, jogando menos. Então, cada um vai ocupando o seu espaço. Gabriel ficou fora 15 dias. O Alexandre [Fintelman] participou bem dos treinos. Então, por que eu correr para tirar o Alexandre e voltar ele? Agora tem que reconquistar o espaço dele”, deu o recado.>