Com gol contra bizarro, Vitória 'se elimina' da Copa Sul-Americana

Gabriel Baralhas marcou contra após erro de Lucas Arcanjo no segundo tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 23:27

Zé Marcos em Universidad Católica x Vitória, pela Copa Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A campanha do Vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana é a representação da fase inconstante do clube nos últimos meses. Mais uma exibição aquém da equipe fica em segundo plano para a eliminação do Leão da competição internacional. Dentro de campo, o Leão foi superado pela Universidad Católica de Quito no Olímpico Atahualpa por 1x0. O único gol da partida foi marcado por Gabriel Baralhas, contra.>

Com a missão de continuar na competição, o Vitória contou com a expulsão de um jogador adversário no início do confronto. Apesar disso, os rubro-negros não conseguiram abrir o placar no primeiro tempo. A emoção ficou guardada para a segunda etapa, quando Lucas Arcanjo errou após recuo de Baralhas e um gol contra abriu o placar.>

Agora, o Leão volta a campo neste domingo (1º) contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

O JOGO

O técnico Thiago Carpini apostou em uma escalação titular com três zagueiros e dois alas, optando por uma dupla de ataque com Lucas Braga e Janderson. Considerando a já confirmada classificação como primeiro do grupo, a Universidad Católica entrou em campo com uma equipe mista para enfrentar o time baiano.>

Quando o apito soou pela primeira vez, quem tomou a iniciativa foi o Leão. Ainda na briga por se manter na competição internacional, os rubro-negros tiveram duas chances de abrir o placar no início do confronto com Janderson, que desperdiçou os momentos no ataque.>

Aos 11 minutos, Troya fez falta em Claudinho e recebeu cartão amarelo. No entanto, o árbitro venezuelano trocou a cor do cartão e expulsou o volante após revisão no vídeo. Com a bola, o Vitória manteve a posse e buscou as associações pelas laterais do campo, principalmente pela esquerda. Essa postura já tinha sido mostrada antes da expulsão e continuou após a vantagem numérica.>

Apesar de estar melhor que o adversário no confronto, a eficiência tão pontuada pelo treinador continuou em falta na primeira etapa. O Vitória até conseguiu chegar ao último terço, mas os erros de decisão e de finalização marcaram mais 45 minutos sem gols anotados pelo time baiano.>

Percebendo a oportunidade em melhorar o desempenho ofensivo da equipe, principalmente com o pouco perigo oferecido pelos equatorianos, Carpini abandonou os três zagueiros e colocou mais um atacante em campo. O Vitória voltou do intervalo com Fabri ocupando a ponta direita do time.>

O atacante foi determinante na primeira jogada de perigo do time no segundo tempo. Aos 12 minutos, Fabri ganhou na velocidade do lateral esquerdo equatoriano e foi à linha de fundo. O atacante cruzou para a área, a bola desviou na marcação e sobrou para Janderson, que ajeitou para Matheuzinho finalizar. Para a infelicidade do Leão, Cangá tirou a bola em cima da linha.>

Com um ritmo mais lento, a atmosfera da partida foi se tornando estéril, como se existisse um acordo de cavalheiros entre os dois clubes. Fato é, o clube do Equador não ameaçava os baianos, na mesma medida que os rubro-negros desperdiçavam as poucas chances de perigo que conseguiam criar.>

Se na frente faltou empenho, um erro na defesa complicou o jogo. Aos 29 minutos do segundo tempo, o volante Gabriel Baralhas recuou para Lucas Arcanjo. O goleiro rubro-negro errou o tempo e furou, permitindo que a bola entrasse no próprio gol, abrindo o placar para os donos da casa e eliminando o Vitória da competição.>

FICHA TÉCNICA

Universidad Católica 1 x 0 Vitória - Última rodada do grupo B na Copa Sul-Americana

Universidad Católica: Johan Lara; Anangonó (Chancellor), Mosquera, Luis Cangá, Daykol Romero; Luis Moreno, Troya, Andrés Rodríguez (Clavijo); José Fajardo (Palacios), Ismael Díaz (Isaac Sánchez); Londoño (Luis Castillo). Técnico: Diego Martínez>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos (Fabri), Jamerson; Ronald, Gabriel Baralhas (Léo Pereira), Matheuzinho; Lucas Braga (Osvaldo/Gustavo Mosquito), Janderson (Erick). Técnico: Thiago Carpini>

Local: Estádio Olímpico Atahualpa>

Gols: Gabriel Baralhas, contra, aos 29 minutos do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Gabriel Baralhas, Jamerson, Zé Marcos (Vitória);>

Cartão vermelho: Troya (Universidad Católica);>

Arbitragem: Yender Herrera, auxiliado por Tulio Moreno e Erizon Nieto (Trio da Venezuela);>