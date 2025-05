CALCULADORA NA MÃO

Veja o que o Vitória precisa fazer para avançar de fase na Copa Sul-Americana

O Leão da Barra depende apenas de si para classificar-se à fase de playoffs

O Vitória enfrenta o Universidad Católica-EQU nesta quarta-feira (25), no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, às 21h30, pela 6ª e última rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana, em busca da classificação aos playoffs do torneio contra os eliminados na Libertadores. Na 2ª colocação, com seis pontos, o Leão da Barra depende apenas de si para garantir vaga, no entanto, também pode avançar até em caso de derrota. >