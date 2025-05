VEJA O LANCE

Nas redes sociais, 'Romário ensina' Jean Lucas a fazer gol perdido na Libertadores

Jean Lucas teve a chance de balançar as redes pelo Bahia contra o Internacional

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 19:55

Jean Lucas em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Mais uma vez em 2025, um jogador do Bahia foi parar na página "Ensina, Romário", por conta de um gol perdido. Depois de Erick Pulga e Ademir, o alvo da vez foi o volante Jean Lucas, que perdeu um lance de contra-ataque diante do Internacional, pela última rodada do grupo F na Libertadores.>

Nas redes sociais, a página postou o gol perdido por Jean Lucas, seguido por outra jogada bem parecida na qual Romário balançou as redes. >

[NOVO]@ecbahia



Jean Lucas recebe enfiada de bola para finalizar de canhota, mas manda pra fora!



Ensina, Romário! pic.twitter.com/v7UWdgOjVM — Ensina, Romário (@ensina_romario) May 28, 2025

A página “Ensina, Romário” costuma pegar lances de gols perdidos e comparar com jogadas semelhantes do tetracampeão do mundo.>

A partida, válida pela 6ª rodada do grupo F, contou com dois times preocupados com a possibilidade de eliminação na competição, o que se refletiu em um primeiro tempo com poucas chances de gol. O placar zerado só foi modificado no segundo tempo, quando o Bahia abriu o placar com o volante Jean Lucas. Não demorou cinco minutos para Vitinho empatar a partida no Rio Grande do Sul. No final, Borré deu números finais.>

Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores 1 de 5