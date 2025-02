VEJA O LANCE

Nas redes sociais, "Romário ensina" Ademir a fazer gol perdido na Libertadores

Ademir teve a chance de balançar as redes pelo Bahia contra o The Strongest

Mais uma vez em 2025, um jogador do Bahia foi parar na página "Ensina, Romário", por conta de um gol perdido. Depois de Erick Pulga, que não conseguiu balançar as redes no Ba-Vi, o alvo da vez foi Ademir, que perdeu um lance incrível diante do The Strongest, pela estreia do Bahia na Libertadores. >