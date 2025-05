DESABAFO

Atriz lamenta sucesso em série da Netflix: 'Me tornei uma pessoa infeliz'

Jenna Ortega ganhou bastante fama mundialmente por estrelar "Wandinha"

"Para ser bem franca, depois da série e tentando entender tudo, me tornei uma pessoa infeliz. Depois da pressão, da atenção — para alguém que é bastante introvertida — isso foi tão intenso e assustador", afirmou Jenna, em conversa com Natalie Portman para a Harper's Bazaar.>

"Nós duas somos fisicamente pequenas, então as pessoas muitas vezes vão te tratar como uma criança para sempre. Tenho 43 anos agora, e as pessoas meio que me dão tapinhas na cabeça. Eu não pareço uma criança, mas muitas vezes sinto que sou tratada como uma".>

A intérprete de Wandinha concordou, acrescentando que as pessoas estão sempre a olhando de cima para baixo. "Me identifico imensamente com isso, e sempre foi muito irritante, porque você simplesmente sente que não está sendo levada a sério. Sabe, é como quando você está vestida com uma fantasia de colegial... Tem algo nisso que é muito condescendente. Além disso, quando você é baixa, as pessoas já estão fisicamente olhando para você de cima".>