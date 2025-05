'VÃO COLOCAR A CULPA EM NÓS'

Oruam faz novo desabafo após prisão de MC Poze do Rodo: 'Criminaliza o pobre, preto e favelado'

'A pergunta que não quer calar é: acabou com o crime?', questionou o rapper

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2025 às 12:37

Oruam lamentou prisão de MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Oruam voltou às redes sociais para protestar contra a prisão de Marlon Brandon Coelho Couto, mais conhecido como MC Poze do Rodo, na madrugada desta quinta-feira (29). Depois de aparecer visivelmente irritado nos Stories do Instagram ao ver as imagens do funkeiro algemado, o rapper publicou um novo vídeo, dessa vez no feed, em tom de desabafo.>

"Prenderam o Poze. E a pergunta que não quer calar é, acabou com o crime? O Estado está perdendo e para saciar o povo, a sociedade, com algum tipo de resposta, ele vai e criminaliza o pobre, preto e favelado, é o que ele está fazendo com o Poze", começou.>

"Hoje eles prenderam o Poze, amanhã eles vão prender o Oruam, ontem eles prenderam o MC Smith, Ticão, o Max… Eles vão sempre, tipo assim, para tirar a culpa deles, eles vão ter que achar um culpado e vão colocar a culpa em nós. Se tirar o Poze, o Oruam, o Smith e o Ticão, o crime ainda vai ter", completou.>

Mais cedo, ele já tinha comentado sobre a prisão de Poze. "Te amo, pai. Maior covardia. Olha o que eles fazem com ele. Vai tomar no c*. O Estado gosta de envergonhar nós", publicou. >

"Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe se isso aí [o motivo da prisão] é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito. Maior covardia mesmo. Eles gostam de envergonhar nós. Maior tristeza, mas fazer o que?", finalizou.>

MC Poze do Rodo foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) "por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV)", de acordo com a Polícia Civil. Agentes cumpriram o mandado de prisão temporária na casa do funkeiro, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.>