FESTA LUXUOSA

Filha de Deolane Bezerra terá festa com bonecas reborn de R$ 2,7 mil como lembrancinha

Cada convidada receberá uma bebê reborn completa como mimo de aniversário

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 37 anos, revelou os bastidores da comemoração do nono aniversário da filha Valentina Bezerra. A festa acontece nesta quinta-feira (29) e promete impressionar pelo luxo. O principal destaque? As lembrancinhas: bonecas bebê reborn, avaliadas em R$ 2.700 cada, conforme confirmado pela loja responsável à revista Quem. >

A escolha sofisticada rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões e despertando a curiosidade do público. “Ahhhh, as amiguinhas vão simplesmente amar”, disse um usuário. Outro brincou: “Só vai dar as loucas na porta querendo ser mãe”, fazendo alusão à popularidade das bonecas realistas. “Queria eu poder proporcionar isso pra minha filha, ela é doida por uma dessas”, comentou uma seguidora emocionada.>