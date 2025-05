NA TELEVISÃO

Repórter da Globo leva bronca ao vivo por usar camiseta: 'Puxão de orelha'

Hermínio Bernardo deixou os âncoras do Bom Dia São Paulo indignados por escolha do vestuário

O repórter Hermínio Bernardo deixou os apresentadores do Bom Dia São Paulo indignados ao aparecer para trabalhar de camiseta. Os âncoras do telejornal ficaram preocupados com o colega, que fez uma participação ao vivo com uma roupa que contrariava o clima frio que dominava a cidade - os termômetros da capital paulista marcavam cerca de 15ºC no momento.>

Tudo começou quando Sabina Simonato chamou Hermínio para falar sobre a situação dos trens e metrôs em São Paulo. Na mesma hora, ela deu a bronca no repórter. "Ah, Hermínio, eu não estou acreditando! Camiseta com esse frio? Olha, as mães e as avós que já estão com a gente no Bom Dia vão te dar um puxão de orelha".>