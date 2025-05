VAI ASSISTIR?

Vidas Paralelas: Globo aposta em 'dorama' de Walcyr Carrasco para substituir Malhação

Conheça a nova novela que tem formato mais curto

A proposta segue o estilo dos doramas, séries dramáticas asiáticas que geralmente têm tramas mais diretas e poucos capítulos, em contraste com as novelas tradicionais brasileiras, que ultrapassam 170 episódios. Segundo apuração da colunista Carla Bittencourt, a ideia da Globo é lançar inicialmente o novo formato no Globoplay. Em seguida, a trama deve ir ao ar na TV aberta, possivelmente na faixa das 17h30, no espaço que já foi de Malhação e hoje abriga o Vale a Pena Ver de Novo.>