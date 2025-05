'MAIOR COVARDIA'

Oruam se revolta com prisão de MC Poze do Rodo: 'O Estado gosta de envergonhar nós'

Funkeiro foi preso por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2025 às 09:13

Oruam disparou contra prisão de MC Poze Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Oruam apareceu nas redes sociais revoltado com a prisão de Marlon Brandon Coelho Couto, mais conhecido como MC Poze do Rodo, na madrugada desta quinta-feira (29). Ao ver as imagens do funkeiro algemado, o rapper demonstrou indignação e saiu em defesa do amigo.>

"Te amo, pai. Maior covardia. Olha o que eles fazem com ele. Vai tomar no c*. O Estado gosta de envergonhar nós", publicou. "Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe se isso aí [o motivo da prisão] é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito. Maior covardia mesmo. Eles gostam de envergonhar nós. Maior tristeza, mas fazer o que?", continuou Oruam.>

O rapper também mostrou mensagens que recebeu de sua mãe, Márcia Gama, preocupada após ver Poze sendo preso. "Meu filho, estou muito triste. Por favor, esses caras estão querendo fazer isso com você. Não dá brecha. Evita", diz o print.>

Print publicado por Oruam Crédito: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) "por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV)", de acordo com a Polícia Civil. Agentes cumpriram o mandado de prisão temporária na casa do funkeiro, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. >

"De acordo com as investigações, o cantor realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento. Além disso, a investigação identificou que o repertório das músicas entoadas por ele faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes", disse a polícia no comunicado. >