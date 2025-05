ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

MC Poze do Rodo: cantor já teve show cancelado na Bahia por ameaça de facção

Funkeiro veio para Salvador em 2021, mas não chegou a se apresentar

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:21

MC Poze foi preso no Rio Crédito: Reprodução

O cantor MC Poze do Rodo, preso na madrugada desta quinta-feira (29) por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas no Rio, já teve um show cancelado em Salvador devido a ameaças de facção criminosa em 2021.

Em outubro de 2021, o funkeiro veio à capital baiana para o que seria sua primeira apresentação na cidade, mas o evento, previsto para acontecer no Alto do Andú, na região da Avenida Paralela, foi cancelado. Na época, vídeos de membros de uma facção criminosa ameaçaram o músico de morte.

Anúncio do show com Poze em Salvador Crédito: Reprodução / Redes Sociais

"A Secretaria da Segurança Pública não permitirá a realização do evento 'Baile do Embrasa', marcado para o próximo sábado (30), no espaço de shows Alto do Andú, em Salvador. Ameaças de traficantes contra o MC Poze, uma das atrações, motivaram a decisão”, disse a pasta à época do cancelamento.



Nos vídeos, um dos homens, sem mostrar o rosto, afirma: "Vai tocar aqui não, MC Poze aqui na Bahia é bala". Outro escreve ameaças nas paredes da casa de shows. Ao final, os criminosos ainda efetuam disparos contra as paredes e o portão do local.

As ameaças teriam sido feitas por integrantes do Bonde do Maluco, rival do Comando Vermelho (CV), a quem Poze se refere em várias músicas. Segundo a investigação policial que terminou na prisão do cantor, inclusive, o funkeiro só fazia shows em locais dominados pelo CV.

Ainda em maio, ele virou alvo da polícia após viralizar nas redes sociais vídeos de supostos traficantes ostentando armas durante seus shows na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital fluminense. Nas gravações, feitas por supostos traficantes, é possível ver homens segurando armas de grande porte enquanto o artista se apresenta.

O repertório das músicas de Poze "faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo" e "incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes", diz o relatório da DRE, segundo o g1 Rio.