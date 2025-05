O SOM DO CRIME

'Respeita o CV': 5 músicas de MC Poze que fazem apologia ao crime e ao Comando Vermelho

Funkeiro foi preso novamente por apologia ao crime

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:18

MC Poze do Rodo foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) Crédito: Reprodução/YouTube

Preso na madrugada desta quinta-feira (29), MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, carrega nas costas e nas letras o peso de uma trajetória marcada pela polêmica. O verso “Respeita o CV”, presente em uma de suas músicas mais conhecidas, simboliza mais do que uma rima de impacto. Com composições recheadas de menções a facções criminosas e armamentos de guerra, Poze se tornou um dos nomes mais controversos do funk carioca, e figura recorrente em investigações por apologia ao crime.>

O cantor admitiu já ter atuado como traficante entre 2015 e 2016, na favela do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, realidade que ecoa nas letras de suas canções. A seguir, o CORREIO lista cinco músicas de MC Poze que escancaram o cenário violento das periferias cariocas e flertam com a glorificação do crime.>

"Fala que é a tropa do Comando Vermelho"

Com trechos como “Fala que é a tropa do Comando Vermelho / Ai, nosso fuzil tá demais”, a música não deixa espaço para interpretações ambíguas. A exaltação à facção criminosa e ao armamento pesado transforma a faixa em um símbolo do poder paralelo que domina as favelas.>

"Na CDD só tem bandido faixa preta"

Nesta faixa, os criminosos da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, são tratados como figuras de prestígio. O termo “bandido faixa preta” reforça a ideia de hierarquia e status dentro do tráfico, apresentando o envolvimento com o crime como algo admirável.>

"Homenagem para tropa do Rodo"

A canção presta tributo a membros do tráfico que morreram em confrontos armados. A letra reforça o vínculo entre o artista e o Comando Vermelho, tratando o envolvimento com a facção como um legado de honra.>

"Talvez"

Em um tom mais reflexivo, “Talvez” faz menção à Chacina do Jacarezinho, que resultou na morte de 28 pessoas durante uma operação policial. A crítica à ação das autoridades é acompanhada por uma visão de resistência armada como resposta à violência do Estado.>

"Vida Louca"