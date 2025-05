COLUNA BRUNO WENDEL

Cumpriu a promessa: tenente mata capitão dentro de academia militar

Autor teria alegado perseguição

"A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) lamentam profundamente o crime que tirou a vida do capitão Breno Marques, comandante do Corpo de Alunos da Academia de Oficiais da Polícia Militar Gonçalves Dias, morto a tiros nesta quinta-feira (29). Informa, ainda, que o tenente suspeito do crime foi preso logo após o ato e autuado em flagrante. No momento, ele presta depoimento à polícia no Quartel do Comando Geral. Todos os fatos estão sendo apurados para que sejam esclarecidas as circunstâncias e a motivação do crime, e para que o suspeito seja punido de forma exemplar." >