ÚLTIMA RODADA

Em busca de classificação na Sul-Americana, Vitória enfrenta Universidad Católica na altitude

Confronto contra os equatorianos ocorre nesta quarta-feira (28), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 05:00

Vitória enfrenta a Universidad Católica de Quito na Copa Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O momento não é bom, o contexto não ajuda, mas o Vitória tem somente uma missão na noite desta quarta-feira (28), se classificar para os playoffs da Copa Sul-Americana. Após a derrota dentro do Barradão para o Santos, o Vitória vira a chave e viaja ao Equador para enfrentar a Universidad Católica de Quito, pela última rodada do grupo B da competição, a partir das 21h30. O Leão precisa vencer para garantir a vaga na próxima fase. >

Em caso de empate ou até derrota, o clube rubro-negro ainda tem chances de se classificar. Basta apenas que o confronto entre Defensa y Justicia e Cerro Largo termine empatado. No cenário de um ponto somado no Equador, o Leão torce para que o vencedor do outro confronto não o ultrapasse no saldo de gols, primeiro critério de desempate na competição internacional.>

Líder do grupo com 11 pontos, a Universidad Católica ainda não perdeu na Sul-Americana. Na estreia da competição, os equatorianos começaram sua jornada arrancando um empate dentro do Barradão, mesmo com um jogador a menos. Apesar de ter a vantagem da altitude, já que o estádio Olímpico Atahualpa está localizado a 2.850m de altitude acima do nível do mar, o desempenho do time equatoriano contra brasileiros em casa é de apenas 11,1% de aproveitamento.>

Sem uma preparação prévia para aclimatar, a tendência é de que o Leão sinta os efeitos da altitude. Em meio a uma instabilidade que cerca a Toca do Leão desde a segunda semana de março, quando perdeu a invencibilidade na temporada e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico, o técnico Thiago Carpini acredita que é preciso ter mais eficiência nas finalizações para voltar ao caminho das vitórias.>

“Precisamos fazer os gols. Na parte defensiva, não sofremos massacre contra Vasco, Grêmio, Bahia e hoje. Foram erros pontuais que nos custaram o resultado final. A gente não é um time vulnerável que o adversário cria muito. E ofensivamente precisamos ser mais eficientes. O futebol tem coisas que fogem do controle de qualquer treinador, algumas coisas não podemos garantir. Podemos garantir evolução, entrega para transformar as oportunidades em gols”, disse o treinador em entrevista coletiva.>