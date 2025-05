EQUADOR

Conheça o Olímpico Atahualpa, estádio em que o Vitória vai encarar a altitude

Leão viaja à Quito para enfrentar a Universidad Católica nesta quarta-feira (28) em estádio a 2.850 metros acima do nível do mar

Após perder para o Santos no Campeonato Brasileiro, o Vitória quer dar a volta por cima com a classificação na Copa Sul-Americana, mas além dos donos da casa, vai enfrentar mais um desafio na competição internacional, a altitude. Nesta quarta-feira (28), o Leão enfrenta a Universidad Católica, do Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, que fica a 2.850 metros acima do nível do mar.>