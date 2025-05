COMPROMISSO MARCADO

Ancelotti vai assistir ao próximo jogo do Vitória na Série A; entenda

Partida do clube rubro-negro no próximo domingo (1º) vai contar com a presença do novo treinador da Seleção Brasileira

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 15:25

Carlo Ancelotti, durante apresentação com treinador da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Após ter sido apresentado e convocado a lista dos 25 nomes que vão jogar as duas próximas rodadas das Eliminatórias, o novo técnico da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti, definiu três partidas que vai acompanhar presencialmente nos próximos dias. Entre os compromissos do italiano está assistir ao próximo jogo do Vitória.>

Nesta terça-feira (27), o italiano assistirá ao jogo entre Botafogo e Universidad de Chile, válido pela Libertadores, no estádio Nilton Santos. O treinador também planeja assistir a Flamengo x Deportivo Táchira, no Maracanã, na quarta, pelo torneio continental, e Corinthians x Vitória, no domingo, pelo Brasileirão.>

Convocação de Carlo Acncelotti:

Entre jogadores consolidados nas últimas convocações e novos nomes, o destaque ficou para a volta do volante Casemiro. O jogador não estava sendo chamado para representar o Brasil após a Copa do Mundo de 2022 e vai reencontrar o técnico que o comandou no Real Madrid. Outro nome de confiança de Ancelotti que voltou a ser convocado é o atacante Richarlison.>