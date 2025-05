MORDOMIA

Suíte de R$ 4 mil e vista para o mar: veja detalhes da suíte onde Ancelotti está hospedado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reservou para ele a suíte Diplomata do Hotel Grand Hyatt

Ancelotti tem à sua disposição um quarto de 120 m² com vista para a praia da Barra. A suíte conta com uma varanda de 33 m². Além disso, há sala de estar e de jantar separadas, cozinha gourmet, closet independente, roupa e chinelos, cofre no quarto e até banheira de imersão com direito a TV.>