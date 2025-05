CONHEÇA O ITALIANO

Ancelotti é casado? Veja as principais dúvidas sobre o novo técnico da Seleção

Pesquisas vão desde sua vida pessoal até qual chiclete o italiano masca durante as partidas

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 15:09

Carlo Ancelotti é casado com Mariann Barrena McClay, empresária canadense Crédito: Divulgação

O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, convocou pela primeira vez os 25 nomes que vão compor o time para as partidas contra o Equador e Paraguai nesta segunda-feira (26). Com sua chegada ao comando da equipe nacional, a curiosidade do público sobre o técnico disparou. Um levantamento da empresa de inteligência esportiva Brasil Apostas mostra que as dúvidas mais buscadas fogem do óbvio. >

Os dados foram extraídos da ferramenta "Answer The Public", com base em tendências do Google Trends e Analytics, mostram um interesse que vai além do desempenho técnico: o carisma e os hábitos de Ancelotti também viraram pauta nas pesquisas.>

Entre as perguntas mais inusitadas está: “Qual chiclete Ancelotti masca?”. A questão aparece diversas vezes, formulada de diferentes maneiras. O hábito de mascar chiclete à beira do campo acompanha o técnico há anos e já se tornou uma marca pessoal do seu trabalho. Outras perguntas revelam um público curioso sobre sua trajetória, mas também sobre sua vida pessoal. Confira abaixo algumas das principais dúvidas e as respostas para cada uma delas:>

Principais dúvidas sobre Carlo Ancelotti:

1. “Ancelotti é casado?” Sim, o técnico é casado com Mariann Barrena McClay, empresária canadense com quem mantém uma relação discreta desde 2014. >

2. “Onde Ancelotti vai morar?” O ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, havia confirmado que o italiano iria morar no Brasil, mesmo que ainda não saibamos o local exato, a expectativa é de que ele mantenha residência no Rio de Janeiro, base da CBF, durante sua passagem pela Seleção brasileira.>

3. “Ancelotti fala português?” O técnico ainda não fala português fluentemente, mas revelou estar estudando e já tem arriscado algumas palavras em entrevistas. >

4. “Por que Ancelotti nunca treinou a Itália?” Apesar de ser um dos técnicos mais vitoriosos da história, Ancelotti nunca comandou a Azzurra. O próprio já declarou que prefere o dia a dia de clubes, mas aceitou o desafio de liderar a Seleção Brasileira pelo ineditismo e prestígio.>