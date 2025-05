ERRO COLOSSAL

Assista ao gol contra que eliminou o Vitória da Copa Sul-Americana

Erro de Lucas Arcanjo custou a eliminação do Leão na competição internacional

A campanha do Vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana é a representação da fase inconstante do clube nos últimos meses. Mais uma exibição aquém da equipe fica em segundo plano para a eliminação do Leão da competição internacional. Dentro de campo, o Leão foi superado pela Universidad Católica de Quito no Olímpico Atahualpa por 1x0. O único gol da partida foi marcado por Gabriel Baralhas, contra.>

Com a missão de continuar na competição, o Vitória contou com a expulsão de um jogador adversário no início do confronto. Apesar disso, os rubro-negros não conseguiram abrir o placar no primeiro tempo. A emoção ficou guardada para a segunda etapa, quando Lucas Arcanjo errou após recuo de Baralhas e um gol contra abriu o placar. >