SONHO ADIADO

Bahia leva virada e é eliminado da Libertadores pelo Internacional

Esquadrão termina em 3º do grupo F e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 20:59

Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A jornada do Bahia na Copa Libertadores em 2025 chegou ao fim. Enquanto esteve na disputa pela glória eterna, o Esquadrão lutou, desapontou e, principalmente, emocionou os torcedores com a chance de ver seu time de coração na mais importante competição do futebol sul-americano. O sonho chegou ao fim nesta quarta-feira (28), quando o Bahia foi superado pelo Internacional por 2x1 no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Jean Lucas, para o Esquadrão, Vitinho e Borré, para os gaúchos.>

A partida, válida pela 6ª rodada do grupo F, contou com dois times preocupados com a possibilidade de eliminação na competição, o que se refletiu em um primeiro tempo com poucas chances de gol. O placar zerado só foi modificado no segundo tempo, quando o Bahia abriu o placar com o volante Jean Lucas. Não demorou cinco minutos para Vitinho empatar a partida no Rio Grande do Sul. No final, Borré deu números finais.>

Com o resultado do outro jogo do grupo, o Bahia termina sua participação na 3ª posição, com sete pontos. A colocação faz com que os tricolores continuem sua caminhada internacional na Copa Sul-Americana, onde disputará os playoffs contra um dos times que terminou em 2º na competição. Agora, o Tricolor volta a campo neste sábado (31) contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, às 18h30, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores 1 de 5

O JOGO

O "jogo mais importante do ano", como definiu o atacante Willian José, começou com as duas equipes dispostas a cumprir estratégias diferentes. O Internacional iniciou o confronto melhor, pressionando o Bahia dentro de seu próprio campo e impedindo as tentativas de contra-ataque. De início, era dessa forma que os tricolores tentaram atacar o Colorado.>

Apesar de uma superioridade nos minutos iniciais, os gaúchos não conseguiram ser efetivos para sair na frente, o que deu margem para que os visitantes se recuperassem. Na faixa dos 15 minutos, o Esquadrão começou a igualar a posse de bola, o que gerou mais chegadas ao terço final do campo.>

Ao contrário da partida disputada na Fonte Nova, os dois clubes valorizaram mais a posse de bola e deixaram a "trocação" de ataques de lado. Havia muito em jogo para ambos, o que justifica a postura defensiva mostrada pelos times de Rogério Ceni e Roger Machado. Mesmo com a vantagem de avançar com um empate, os gaúchos foram mais agressivos e somaram mais chances reais de inaugurar o marcador no primeiro tempo.>

A melhor chance do Bahia ocorreu aos 30 minutos, quando Cauly puxou contra-ataque e acionou Jean Lucas dentro da área. O volante tricolor emendou a finalização com a perna esquerda, mas errou o alvo. Fora a chance perdida pelo camisa seis, o Tricolor pouco incomodou o adversário no primeiro tempo. Em contrapartida, o time mostrou consistência na defesa.>

Na volta do intervalo, o cenário da partida se manteve como no início do confronto. O Colorado voltou a mostrar seu ímpeto ofensivo e aumentou a pressão na saída de bola do adversário. No entanto, diferente dos primeiros 45 minutos, o Bahia teve mais tranquilidade para sair do cerco adversário e emendar transições ofensivas.>

A melhora do Esquadrão resultou em um momento de êxtase para os presentes no Beira-Rio. Logo aos oito minutos da segunda etapa, Erick Pulga foi à linha de fundo e cruzou para a área, onde estava o centroavente Willian José para finalizar com força de esquerda. O goleiro do Internacinal defendeu o chute, mas não conseguiu impedir Jean Lucas de aproveitar o rebote e marcar para o Bahia.>

Quatro minutos após o gol, os mandantes empataram o confronto. Após lançamento longo, David Duarte afastou, mas a bola ficou com Alan Patrick, que gira e aciona o colombiano Borré dentro da área. O atacante protegeu a bola, girou o corpo e passou para Vitinho na direita, que finalizou de primeira no canto de Marcos Felipe.>

Nos 15 minutos finais, um erro na bola aérea defensiva do Bahia não foi perdoado pelo Internacional. Wesley recebeu no lado esquerdo, foi à linha de fundo e realizou o cruzamento para a área. Na disputa com a marcação tricolor, Borré venceu Ramos Mingo e cabeceou de primeira para virar o placar e confirmar o fim da Libertadores para os baianos em 2025.>

FICHA TÉCNICA

Internacional 2 x 1 Bahia - Última rodada do grupo F na Copa Libertadores>

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia), Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Wesley (Ronaldo), Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre (Kayky), Jean Lucas (Acevedo), Cauly (Ademir), Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga, Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni>

Local: Estádio Beira-Rio>

Gols: Jean Lucas (54'), Vitinho (57') e Borré (77'), no segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Luciano Juba (Bahia); Wesley, Fernando (Internacional)>

Público: 31.313 pagantes >

Renda: R$ 1.232.653,00>

Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade (Trio da Argentina);>