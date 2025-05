CLIMA DE DECISÃO

Bahia visita o Inter em busca de vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores

Tricolor precisa vencer o colorado para conseguir avançar ao mata-mata do torneio

Miro Palma

Publicado em 28 de maio de 2025 às 05:00

Willian José, com a bola, tem grande chance de receber chance na equipe titular Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia viverá uma noite de tudo ou nada na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira (28), o tricolor encara o Internacional, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e precisa vencer para ir às oitavas de final da competição continental. >

No considerado grupo da morte da Liberta, o Esquadrão chega à última rodada na terceira colocação, com sete pontos ganhos. O Inter aparece uma casa acima, com oito, enquanto o Atlético Nacional, da Colômbia, tem nove pontos e já está classificado. Por isso, o duelo no Sul é um confronto direto entre os brasileiros. >

Se vencer por qualquer placar, o time de Rogério Ceni chegará a 10 pontos e desbancará o rival. Em caso de empate, o clube baiano dá adeus à Libertadores, mas assegura uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. A ida à Sula pode acontecer também em caso de derrota, desde que o Nacional, lanterna do grupo com quatro pontos, não vença o Atlético ou não consiga tirar a diferença de três gols de saldo. >

Apesar dos cenários, a busca do Bahia é para se manter vivo na principal competição do continente. Para isso, o time terá que quebrar um tabu de 11 anos. O último triunfo sobre o Inter fora de casa aconteceu em 2014, no 2x0 pela Sul-Americana. Se repetir o placar, o clube vai às oitavas.>

O lateral direito Santi Arias reconhece que a missão não será fácil, mas afirma que quem estiver mais atento aos detalhes levará a melhor após os 90 minutos. >

“É o jogo da vida. É um jogo para sair e fazer o que a gente sabe. Não é um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. E acho que vai ganhar quem está com a máxima concentração, quem está mais focado em seu objetivo. E a gente veio para conseguir essa vaga para a seguinte fase. Viemos com a concentração, com essa mentalidade e obviamente sempre pensando em positivo e em ganhar. Não pude estar no último jogo na Colômbia. Obviamente eu gostaria de acompanhar o time, mas estou de coração com ele sempre quando não posso estar no campo”, disse o jogador.>

Arias é uma das novidades do Bahia para o jogo decisivo. O lateral está recuperado de lesão e participou do segundo tempo do duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, quando o time levou 1x0. O colombiano disputa o posto de titular com Gilberto e garante que está pronto para ajudar se for escolhido por Rogério Ceni. Jean Lucas e Ademir estão à disposição. >

“Sabemos que é um jogo muito difícil, um jogo que tem que ser de concentração 100%, porque senão, em uma bola, pode perder todo o trabalho que fizemos até agora. Então, de minha parte, estou 100% pronto para jogar se tiver oportunidade. Se não tiver, estarei apoiando o time, meus companheiros. E como falei, o mais importante é conseguir esse triunfo, que é o que estamos buscando desde o começo do ano”, completou. >

Adversário>

Do lado colorado, o técnico Roger Machado tem problemas no ataque. Enner Valencia e Ricardo Mathias estão machucados. Porém, o colombiano Borré está de volta. Ele não atua desde o dia 26 de abril. >