É VENCER OU VENCER

Veja o que o Bahia precisa fazer para avançar de fase na Libertadores

Somente o triunfo interessa ao Esquadrão de Aço

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 06:00

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 6ª e última rodada do Grupo F da Libertadores, em busca da classificação às oitavas de final. Na 3ª colocação, com sete pontos, o Esquadrão de Aço só pode avançar de fase se vencer o jogo.

No Grupo F, o Atlético Nacional lidera com 10 pontos e já está classificado. O Internacional soma oito pontos e está em 2º, enquanto o Nacional-URU, lanterna, tem quatro. Com essa configuração, uma vitória sobre o Internacional levaria o Tricolor a 10 pontos, assegurando, ao menos, a segunda colocação da chave.

>

Dependendo do resultado da partida entre Atlético Nacional e Nacional-URU, há a possibilidade de ficar com a liderança do grupo. Para isso acontecer, a equipe colombiana, que tem dois gols de saldo, precisaria perder e o Esquadrão, que tem saldo negativo de menos dois, precisaria tirar essa diferença.

Em caso de empate, o Bahia alcançaria os oito pontos, mantendo-se na terceira posição do grupo e garantindo lugar nos playoffs da Copa Sul-Americana, fase que reúne os terceiros colocados da Libertadores e os segundos da "Sula", disputando uma vaga nas oitavas de final da competição secundária.