VALE VAGA

‘Jogo da vida’, projeta Arias sobre o confronto contra o Internacional pela Libertadores

Na 3ª colocação do Grupo F, o Esquadrão precisa vencer para se classificar

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 16:49

Arias em entrevista coletiva antes de Bahia x Ancelotti Crédito: Rafael Rodrigues

Precisando vencer a qualquer custo, o Bahia encara o Internacional nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo válido pela última rodada do Grupo F da Libertadores. Para a partida decisiva, a equipe terá um reforço de peso no sistema defensivo: o lateral-direito Santiago Arias, que, após desfalcar a equipe por 10 partidas, voltou de lesão contra o Grêmio, no último domingo (25) e está pronto para ajudar o time a conquistar a vaga nas oitavas de final. >

O colombiano concedeu entrevista coletiva, nesta terça-feira (27), em Porto Alegre e deixou claro que sabe o tamanho e o quão difícil será a partida. >

“É o jogo da vida. É um jogo para sair e fazer o que a gente sabe. Não é um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. E acho que vai ganhar quem estiver com a máxima concentração, quem estiver mais focado em seu objetivo. Viemos para conseguir essa vaga. Viemos com a concentração, com essa mentalidade e obviamente sempre pensando positivo e em ganhar. Não pude estar no último jogo na Colômbia. Obviamente eu gostaria de acompanhar o time, mas estou de coração com ele sempre quando não posso estar no campo”, destacou Arias. >

“Sabemos que é um jogo, como já falei, muito difícil, um jogo que tem que ser de concentração 100%, porque senão em uma bola pode perder todo o trabalho que fizemos até agora. Então, da minha parte, estou 100% pronto para jogar se tiver oportunidade. Se não, estarei apoiando o time, apoiando meus companheiros. E como falei, o mais importante é conseguir esse triunfo, que é o que estamos buscando desde o começo do ano”, completou.>

Um dos jogadores mais experientes do atual elenco, com passagens por clubes como Atlético de Madrid, PSV, Sporting e Bayer Leverkusen, Arias volta a equipe num momento crucial da temporada e acredita que a união do grupo pode ser o diferencial para o Tricolor ficar com a vaga. >