LEMBRA DELE?

Ex-Bahia, Vina vive temporada artilheira na Arábia Saudita; veja números

Vina vestiu pela primeira vez a camisa do Bahia em 2017 e ficou no Esquadrão até 2018



Alan Pinheiro

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 27 de maio de 2025 às 14:24

Vina jogou no Bahia entre 2017 e 2018 Crédito: Divulgação/EC Bahia

Com passagem marcante pelo Bahia, o meia Vina vive uma fase positiva em sua terceira temporada no futebol árabe. Aos 34 anos, o meia-atacante disputa atualmente a segunda divisão da Arábia Saudita, vestindo a camisa do Al-Jubail desde o fim de 2024, após ser emprestado pelo Al-Hazm. >

Em 29 partidas pelo clube, Vina soma 16 gols anotados e cinco assistências concedidas, desempenho que o coloca como vice-artilheiro da competição — atrás apenas do também brasileiro Alan Cariús, que soma 20 gols marcados pelo Al-Adalah.>

Apesar do bom desempenho no futebol saudita, Vina não esconde seu desejo de retornar ao Brasil. Com contrato se encerrando no meio do ano, o ex-jogador do Vovô demonstra preferência por um retorno a um clube onde já teve passagem.>